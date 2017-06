“Louco para jogar”, Bruno Henrique é apresentado e pode pegar a Ponte

Boas notícias para o técnico Cuca: Bruno Henrique está louco para estrear pelo Palmeiras. Nesta quinta-feira, o volante foi oficialmente apresentado na Academia de Futebol e, não só se colocou à disposição para atuar no domingo, contra a Ponte Preta, como disse que já poderia já ter jogador ontem, contra o Atlético-GO, se o treinador alviverde solicitasse.

“Cheguei segunda-feira ao clube, mas se o Cuca precisasse de mim ontem, com certeza jogaria. Claro que não estou na minha melhor forma física, isso é uma coisa normal. Quando o time tem uma sequência de jogos muito grande, você precisa se preparar bem para não ter lesões, mas se ele pedir, vou para o jogo domingo e farei o meu melhor”, disse o atleta, que usará a camisa 19 no Verdão e já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Bruno Henrique estava de férias nos Estados Unidos antes de acertar com o Palmeiras, e fez sua última partida quase um mês atrás, no dia 28 de maio, quando entrou no segundo tempo da vitória do Palermo sobre o Empoli por 2 a 1. Nesta quinta-feira, antes da apresentação, o volante fez seu primeiro treino na Academia de Futebol.

“Estava ansioso para voltar ao Brasil, e estou louco para jogar. Fiquei contente por acertar com o Palmeiras. Venho de uma temporada longa, porque estava há um ano e meio atuando sem pausa, precisava do descanso, mas estava ansioso para voltar logo”.

A disposição de Bruno Henrique em entrar em campo vai de encontro com a necessidade e vontade do técnico Cuca. Após a vitória contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, o treinador destacou que tem apenas Jean e Tchê Tchê como opções de momento para montar a dupla de volantes do Verdão. Felipe Melo e Thiago Santos sofrem com lesões nos músculos posterior e adutor da coxa, respectivamente, enquanto Moisés e Arouca seguem se recuperando de cirurgia.

O treinador disse ainda que conversaria com o reforço para ver sua disposição em jogar no próximo domingo. Para o atleta, que não se limita a atuar como primeiro volante, a necessidade do Verdão por jogadores do setor não aumenta a pressão para que entre em campo.

“Pressão, não. O Palmeiras está com alguns volantes machucados, mas isso é algo normal, acontece. Pressão não sinto, o que tenho é uma vontade grande de jogar logo”, afirmou, antes de falar sobre sua preferência de posicionamento. “Eu jogo bastante de primeiro volante, de segundo, também. Não tenho problema algum no posicionamento. O que o Cuca precisar eu vou fazer”, finalizou.

Ainda sem saber se terá Bruno Henrique, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo, contra a Ponte Preta, às 16h (de Brasília), no Moisés Lucarelli.