Gilberto admite falhas do São Paulo, mas exalta elenco

O São Paulo iniciou o Campeonato Brasileiro de forma irregular, vencendo todos os compromissos em casa, mas saindo derrotado nos três duelos disputados como visitante, incluindo o revés deste fim de semana, por 3 a 2, em clássico contra o Corinthians, em Itaquera.

O atacante Gilberto, autor de um dos gols na derrota para o Alvinegro, falou com a imprensa nesta segunda-feira, durante a reapresentação do Tricolor, e deu a receita para os comandados de Rogério Ceni reagirem e embalarem na competição nacional.

“A resposta tem que ser dada dentro de campo, não tem outro lugar melhor. Nosso elenco é bom, muito bom. Bom de se trabalhar no dia-a-dia, dentro de campo também. A gente sabe que erramos em alguns momentos, e agora temos que trabalhar para consertar os erros e evitar outros”, declarou.

Na partida contra o Corinthians, os erros defensivos foram cruciais para a derrota. Ainda assim, o camisa 17 preferiu tirar a culpa dos zagueiros, e garantiu que a cobrança no elenco são-paulino é feita em cima de todos os atletas.

“A gente comenta sobre tudo. Nos cobramos bastante e tudo que faço no ataque é cobrado, e todos são cobrados no grupo. Ninguém quer errar, sair perdedor de um clássico. Seria muito melhor falar com uma vitória”, afirmou.

O São Paulo se reapresenta nesta segunda-feira, já pensando no duelo de quarta-feira contra o Sport, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Ilha do Retiro e o Tricolor tem a chance de somar os primeiros pontos como visitante no Nacional.

*Especial para a Gazeta Esportiva