Alison volta a ser relacionado pelo Santos; Zeca fica de fora por lesão

Entre os 23 jogadores relacionados pelo Santos para a partida contra o Corinthians, neste sábado, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera, uma novidade: o volante Alison, após retornar de empréstimo do Red Bull, foi convocado pela primeira vez no ano.

Como era previsto, o lateral esquerdo Zeca segue com dores na panturrilha – não treinou durante toda a semana – e, assim, não atuará no clássico. Para o lugar dele, é provável que Dorival Júnior improvise, novamente, o atacante Copete na posição. Seu substituto natural, Caju, ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda.

Além de Zeca, Lucas Lima e Leandro Donizete são desfalques. O camisa 10 sofre com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, enquanto o volante está com o joelho inflamado e precisou ser vetado pelo departamento médico.

O Peixe deve ir a campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Copete; Renato, Thiago Maia e Vladimir Hernández; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Confira os 23 jogadores relacionados pelo Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Matheus Ribeiro e Victor Ferraz

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Cleber

Meio-campistas: Alison, Thiago Maia, Renato, Yuri, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Jean Mota e Vitor Bueno

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrigão, Vladimir Hernández e Thiago Ribeiro