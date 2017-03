Dorival decide poupar titulares do Santos; apenas Vanderlei sai jogando

O Santos não terá seu time principal para o duelo contra o Novorizontino, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Já classificado para as quartas de final do torneio, o técnico Dorival Júnior até tinha a intenção de escalar os titulares, pois ainda luta com a Ponte Preta pela liderança do grupo D. Porém, por conta do desgaste físico, apenas Thiago Maia, Vitor Bueno, Zeca e Vanderlei apareceram na lista dos 19 relacionados para o duelo.

Mesmo convocando os quatro jogadores considerados titulares, somente o goleiro deve começar a partida desta quarta-feira. O restante da equipe será formada apenas por reservas. No último treino antes da partida, Dorival esboçou a equipe com Vanderlei; Matheus Ribeiro, Cleber, Yuri e Jean Mota; Leandro Donizete, Rafael Longuine e Léo Cittadini; Copete, Vladimir Hernández e Kayke.

A possível escalação de Thiago Maia, Vitor Bueno e Zeca será definida apenas minutos antes do embate. Já Lucas Veríssimo, David Braz, Victor Ferraz, Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira foram poupados e ficarão apenas treinando no CT Rei Pelé.

Além disso, o atacante Bruno Henrique foi vetado pelo departamento médico por ter se apresentado com forte gripe ao treino desta terça-feira. Por fim, Rodrigão está fora do jogo devido a um processo inflamatório no pé direito.

Veja a lista com os 19 relacionados pelo Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: Cleber Reis e Fabián Noguera

Laterais: Matheus Ribeiro e Zeca

Volantes: Leandro Donizete, Thiago Maia e Yuri

Meias: Jean Mota, Léo Cittadini, Matheus Oliveira, Rafael Longuine e Vitor Bueno

Atacantes: Arthur Gomes, Jonathan Copete, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández