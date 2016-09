Bahia perde para o Paysandu e tem sequência invicta encerrada

O Paysandu fez valer o fator casa e, no Mangueirão, superou o Bahia, nesta terça-feira, por 2 a 1, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols dos paraenses foram de Leandro Cearense e Tiago Luís, enquanto Hernane fez para os visitantes. Com o triunfo, o Papão foi a 32 pontos, se afastando da zona da degola. Os baianos, por sua vez, pararam nos 36, e não se aproximaram do G4.

Com a derrota, o Esquadrão de Aço perdeu uma invencibilidade que durava seis rodadas, e que colocou os baianos perto do G4, na briga pelo acesso à Série A do Brasileirão. Por outro lado, o Papão encerrou jejum de quatro partidas sem triunfar.

Na próxima rodada, o Papão busca a segunda vitória seguida diante do Náutico, no sábado, fora de casa. O Bahia tentará a recuperação em Salvador, contra o Goiás, no mesmo dia.

O jogo – Precisando dos pontos, dentro de casa, para sair da parte de baixo da tabela, o Paysandu começou pressionando a marcação, mas sem criar chances de gol. Na primeira grande chance, aos 16, os paraenses chegaram ao gol. Em cobrança de escanteio, o atacante Leandro Cearense subiu mais alto e superou Muriel: 1 a 0.

Após abrir vantagem, os mandantes viram o Bahia passar a ficar mais com a bola, em busca do empate. Bem postado na defesa, o Papão não sofreu muito inicialmente. As únicas chances dos visitantes eram em bolas paradas.

A primeira grande oportunidade do Esquadrão de Aço veio aos 41. Renato Cajá recebeu livre, dentro da área, e finalizou. A bola passou perto, mas saiu, impedindo o primeiro tento dos baianos. Depois disso, o time de Guto Ferreira se animou, assustou a retaguarda dos paraenses, mas foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.

Logo no início da segunda etapa, aos 6, o Paysandu ampliou. Após sequência de bolas jogadas para cima, Tiago Luís acertou bonito chute, e Muriel falhou: 2 a 0 Papão.

Tentando buscar a reação, o Bahia teve ótima chance aos 14, quando Hernane cabeceou da pequena área, e Emerson salvou os mandantes com bela defesa. Depois disso, os visitantes se jogaram cada vez mais ao ataque, com os donos da casa tentando o terceiro no contra-ataque.

Aos 28, as esperanças da torcida do Esquadrão aumentaram, com pênalti marcado em cima de Hernane. Na cobrança, o Brocador teve calma e colocou a bola no canto direito, diminuindo a vantagem do Papão.

Tentando aproveitar o bom momento, o time de Guto Ferreira quase empatou aos 31, quando Tinga perdeu boa chance, de cabeça. A resposta dos donos da casa, para tentar retomar o controle do jogo, veio aos 36, quando Muriel salvou o Bahia com os pés, em chute de Leandro Cearense.

Buscando o empate, o Tricolor baiano tentou, no desespero, invadir a área rival para alcançar o gol, mas com pouca criatividade. Assim, se defendendo bem, a equipe de Dado Cavalcanti segurou o 2 a 1 e conseguiu importante vitória, na luta contra o rebaixamento,

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 x 1 BAHIA



Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Data: 13 de setembro de 2016, terça-feira

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa-SC)

Assistentes: Nadine Schramm Camara Bastos (Fifa-SC) e Carlos Berkenbrock (SC)

Cartões amarelos: Roniery, Augusto Recife (Paysandu), Renato Cajá, Eduardo (Bahia)

Gols: PAYSANDU: Leandro Cearense, aos 16 minutos do primeiro tempo; Tiago Luís, aos 6 minutos do segundo tempo; BAHIA: Hernane, aos 28 minutos do segundo tempo.



PAYSANDU: Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ilaílson (Ricardo Capanema) e Augusto Recife; Lucas, Maílson (Jhonnatan) e Tiago Luís (Celsinho); Leandro Cearense

Técnico: Dado Cavalcanti



BAHIA: Muriel; Eduardo, Jackson, Tiago e João Paulo (Tinga); Luiz Antônio (Régis) e Juninho; Renato Cajá, Allano (Victor Rangel) e Edigar Junio; Hernane

Técnico: Guto Ferreira