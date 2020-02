Sasha destaca evolução do Santos apesar de campo pesado na Vila

O Santos não deu show, mas voltou a vencer depois da derrota para o Corinthians na rodada anterior do Campeonato Paulista. Em casa, o Peixe fez 2 a 0 em cima do Botafogo-SP e o atacante Sasha, autor do segundo tento alvinegro, comentou o triunfo a caminho do vestiário.

“Conseguimos impor nosso ritmo, campo um pouco pesado, a chuva não parou nem um minuto, então, o time está de parabéns, vem evoluindo”, comentou ao Premiere, antes de concluir com uma projeção do que o torcedor santista pode esperar.

“Evolução, jogo a jogo, aprendendo com os erros. Com o tempo, a gente vai evoluindo aos poucos”.

Na próxima rodada, o Santos visita a Ferroviária, domingo, em Araraquara.