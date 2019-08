Manoel comemora gols em clássicos e evita falar sobre renovação

Autor do gol do Corinthians no empate contra o Palmeiras, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, Manoel comemorou o fato de estar sendo decisivo contra os rivais estaduais. Além do Derby, o zagueiro balançou as redes outras duas vezes na temporada, justamente contra São Paulo e Santos, pelo Campeonato Paulista.

“Fico muito feliz por fazer gol em clássico e ajudar a equipe. O Sornoza é um cara que bate muito bem na bola, como o Jadson, e eu estou tendo oportunidade de acertar o lugar. Nossa equipe tem muita qualidade na bola parada, Avelar já fez gol de cabeça, Gil é muito forte. Então acho que temos muito a crescer ainda e fico muito feliz por esses gols, ainda mais em clássico”, declarou o defensor em entrevista coletiva.

Com vínculo com o Timão até o final do ano, Manoel preferiu não falar sobre uma possível renovação. “É cedo ainda para falar sobre isso (permanência). Eu me sinto muito feliz aqui, o grupo me acolheu muito bem, mas ainda está cedo para falar. Temos muitas competições importantes ainda e vamos trabalhar para sairmos campeões. Mais para frente vamos ver isso e sentar para conversar”, afirmou o jogador de 29 anos, que disputou 31 partidas na temporada.

Para ficar com o zagueiro, a diretoria do Corinthians terá de negociar com Cruzeiro, que possuiu 50% dos direitos econômicos do atleta, Athletico-PR, que tem outros 40%, e o empresário Neco Cirne, dono dos 10% restantes. O contrato de Manoel com o Timão não tem valor fixado, mas prevê a preferência de compra para a equipe alvinegra.

Ocupando a sétima colocação no Brasileirão, com 20 pontos conquistados, o clube de Itaquera entra em campo nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Arena Corinthians, o Timão enfrenta o Goiás, em partida adiada da 7ª rodada da competição nacional. No último treino antes do confronto, as atividades foram fechadas para a imprensa.