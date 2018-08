Cruzeiro paga salários e premiações em dia, mas atrasa direitos de imagem

Dono de uma das folhas mais caras do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vive problemas financeiros e é cobrado por algumas equipes por contratações. Na luta para resolver situações, a diretoria da Raposa conseguiu pagar os salários em dia, porém, amarga atraso dos direitos de imagem de alguns atletas.

A Gazeta Esportiva apurou que dois jogadores estão com direitos de imagem atrasados. O atacante Fred e o meia Thiago Neves não receberam essa parte de seus vencimentos nos últimos dois meses. “Com certeza absoluta”, apontou a fonte ouvida pela reportagem ao falar do atraso com os atletas.

O clube não confirma a informação. Em contato por WhatsApp, o Cruzeiro informa que “tudo está em dia”. A Raposa disse, inclusive, que os pagamentos foram feitos com três dias de antecedência. Em contato com a reportagem, o vice-presidente Itair Machado respondeu: “Está 100% em dia”.

O Cruzeiro tem uma das folhas mais caras do Campeonato Brasileiro. A reportagem apurou que os vencimentos do time celeste chegam à casa dos R$ 13 milhões. Algumas agremiações da Série A, por exemplo, não chegam nem perto.

O motivo da diretoria ter um time tão caro é a expectativa de grandes conquistas em 2018. A equipe está na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores – as duas últimas nas fases decisivas.