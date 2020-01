Confira o eleito pelos internautas como o destaque do futebol paulista em 2019

Depois de escolherem os destaques de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo na temporada, os internautas da Gazeta Esportiva elegeram o melhor jogador do futebol paulista em 2019. O vencedor, com ampla vantagem, foi o santista Carlos Sánchez.

Com 63% dos votos, Sánchez superou a concorrência do palmeirense Dudu (15%), do corintiano Cássio (14%) e do são-paulino Tiago Volpi (8%). Cada um foi eleito o melhor atleta de seus respectivos times.

O meia uruguaio foi o principal destaque do Santos, que teve a melhor campanha entre os paulistas no Campeonato Brasileiro. Com Sánchez como referência técnica no meio-campo, o Alvinegro Praiano terminou na segunda colocação da competição nacional, com 74 pontos.

O camisa 7 do Peixe chegou ainda em 2018 na Vila e se consolidou nesta temporada no elenco comandado por Jorge Sampaoli. Com 19 gols em 57 partidas, o meia terminou 2019 como o artilheiro da equipe no ano. Com 11 assistências, também foi o maior garçom.

O Santos deve pouco mais de R$ 1 milhão para o jogador, referente à luvas não pagas pela assinatura do contrato ainda em 2018 e direito de imagem atrasado. Ainda assim, o presidente José Carlos Peres vê “chance zero” de Carlos Sánchez deixar o clube.