Presidente do Santos vê “chance zero” de perder Carlos Sánchez

O presidente do Santos nem pensa na possibilidade de perder Carlos Sánchez para 2020. O Grêmio tem interesse no meia uruguaio.

“Zero chance”, resumiu José Carlos Peres, em contato com a Gazeta Esportiva.

O Peixe deve pouco mais de R$ 1 milhão para Sánchez – luvas não pagas pela assinatura do contrato ainda em 2018 e direito de imagem atrasado.

Carlos Sánchez não pensa em sair do Alvinegro, mas está chateado com a situação. Ele esperou o Campeonato Brasileiro acabar e pediu para seu empresário vir ao Brasil e cobrar o acerto.

O Santos promete quitar esse e outros débitos nas próximas semanas. Sánchez é visto como indispensável e, com as saídas de Victor Ferraz e Gustavo Henrique, é o provável capitão no ano que vem.