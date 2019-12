Veja o escolhido pelos internautas como melhor jogador do Palmeiras em 2019

A Gazeta Esportiva abriu votação e os internautas elegeram o atacante Dudu como o melhor jogador do Palmeiras em 2019.

Na análise dos torcedores, o camisa 7 do Verdão superou com tranquilidade Weverton e Bruno Henrique, obtendo 76% dos votos. O goleiro foi o segundo melhor votado com 15%, enquanto o volante teve apenas 9%.

Mais uma vez Dudu foi a principal referência técnica do elenco alviverde. Nesta temporada, o atacante pouco desfalcou o Palmeiras e participou de 65 das 68 partidas da equipe. Além disso, o jogador foi líder de estatísticas ofensivas.

Dudu terminou a temporada dividindo a artilharia do time junto com Gustavo Scarpa. Ambos marcaram 13 gols durante o ano. O atacante também foi o principal garçom da equipe em 2019, com 18 assistências.

O destaque de Dudu, no entanto, não foi o suficiente para o Palmeiras encerrar a temporada de modo satisfatório. A equipe que iniciou 2019 com grandes ambições termina o ano sem nenhum título conquistado.

