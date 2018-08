Para Jorginho, Vasco merecia ter goleado LDU

Após a eliminação da Sul-Americana, o técnico Jorginho disse que a vitória do Vasco por 1 a 0 em cima do LDU, não refletiu o que aconteceu em São Januário. Na entrevista coletiva, o técnico cruz-maltino disse que o time deveria ter vencido por três ou quatro gols de diferença porque exerceu um domínio total sobre o seu adversário que deu apenas quatro chutes.

“Foi um jogo que teve um domínio completo da nossa equipe, mas infelizmente não revertemos no resultado que precisávamos. Pagamos o preço do terceiro gol lá”, disse o comandante cruz-maltino.

Jorginho disse que os jogadores estão muito motivados, o que já tinha sido demonstrado na derrota para o São Paulo, no último domingo, no Morumbi. O técnico revelou que o vestiário ficou “quente” por causa do segundo gol do Tricolor paulista. “Contra o São Paulo, o bicho pegou lá dentro. Não poderíamos tomar aquele gol. Vejo uma equipe que briga, se tiver que xingar, xinga”

Ao analisar a partida diante da LDU, Jorginho só criticou a falta de velocidade na troca de passes, porque sempre que alguém fazia um lançamento, acabava pegando a defesa equatoriana de surpresa.

O técnico do Vasco também comentou as vaias que recebeu no final da partida e garantiu que tem um relacionamento muito bom com a torcida do Vasco. E que, para ele, basta a satisfação de ver seus jogadores sendo aplaudidos e reconhecidos. “Isso basta para mim”, falou o treinador.

Para o próximo jogo, diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, Jorginho tem problemas para armar a defesa. Os zagueiros Henriquez e Breno deixaram o campo lesionados. Henriquez já está vetado, enquanto Breno será reavaliado pelo departamento médico. O zagueiro Luiz Gustavo também está fora porque vai cumprir suspensão.

Jorginho disse que ainda vai pensar na armação da zaga e ficou satisfeito porque o atacante Vinicius Araújo já tem condições de jogo.