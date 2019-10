Castán lamenta chances perdidas em derrota para o Santos

O Vasco recebeu o Santos no final da tarde deste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu de campo derrotado pelo placar de 1 a 0. Após dominar o confronto num bom primeiro tempo, a equipe de Vanderlei Luxemburgo acabou surpreendida no início da segunda etapa e não conseguiu reagir, mesmo após o Santos ficar com um jogador a menos quando Evandro foi expulso aos 33 minutos.

Na saída o campo, o zagueiro Leandro Castán lamentou as oportunidades perdidas por sua equipe, que teve uma bola no travessão e um pênalti que Rossi cobrou mal e acabou defendido por Everson.

“É difícil falar. A equipe deles é equipe de qualidade. Tiveram a chance deles e fizeram o gol, e a gente não conseguiu fazer o nosso,” disse o jogador.

“Mas agora faltam bastantes jogos ainda. Temos que corrigir isso. Jogos assim, desse nível, contra adversário difícil, precisamos fazer gol”, completou Castán.

O Vasco, que não vence em casa desde que bateu o São Paulo em agosto, amargou a segunda derrota consecutiva em São Januário. A equipe ocupa a 13ª colocação na tabela com 27 pontos e terá que buscar a reabilitação fora de casa. Na próxima quinta-feira, o adversário será o Avaí, na Ressacada.

Para a partida na capital Catarinense, Luxemburgo terá duas ausências certas: Castán e o atacante Marrony receberam o terceiro cartão amarelo neste sábado e vão cumprir suspensão.