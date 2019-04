Campello procura técnico com metodologia moderna para o Vasco

Em um evento realizado nesta segunda-feira na CBF, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, falou com a imprensa e revelou o perfil que procura para substituir Alberto Valentim, demitido após a derrota na final do Campeonato Carioca. Segundo o mandatário, o novo comandante cruzmaltino deve ter uma metodologia moderna, que possa agregar as categorias de base.

“Estamos pensando em um nome, mas isso será decidido durante a semana, com a cabeça fria. A nossa tendência é de buscar um treinador com a metodologia mais moderna de trabalho. Nós apostamos na nossa base e é fundamental que o novo profissional possa transmitir sua filosofia para os garotos”, disse.

Campello pediu para a torcida ter paciência neste momento.

“A nossa tem que entender que este é um trabalho a longo prazo. A pressão por resultado imediato nos levou a esta situação. Estamos modernizando a gestão e somente com as finanças equilibradas poderemos investir mais. Tenho dito desde o ano passado. Precisamos de dois anos para sair deste círculo vicioso e entrar em uma fase de crescimento”, declarou.

Mesmo sem confirmar, a diretoria vascaína já escolheu Dorival Júnior como principal alvo. No entanto, a questão salarial pode emperrar a negociação. Enquanto não define o substituto de Valentim, Marcos Valadares vai comandar a equipe, nesta quarta-feira, contra o Santos, em São Januário, pela Copa do Brasil.