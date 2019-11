Torcedores são-paulinos hostilizam Daniel Alves, Pato e Leco

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em sua segunda derrota consecutiva no Estádio do Morumbi, o São Paulo acabou superado pelo desfalcado Athletico-PR na noite deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, posicionados diante do portão principal, torcedores tricolores hostilizaram atletas e dirigentes.

“Ei, Leco! Quebra meu galho! Sai do São Paulo e vai pra casa do car…!”, gritaram os são-paulinos, insatisfeitos com o trabalho do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva. “Raí, pede pra sair!”, disseram os torcedores sobre o ex-jogador, atual executivo de futebol do clube.

O grupo gritou “time de cuz…” e citou alguns dos principais jogadores do elenco. “Ei, Daniel Alves! Vai tomar no c…!”, berraram os torcedores, usando a mesma construção para insultar Hernanes e Pato. “Não é mole, não! Se não tem raça, vai sair de camburão!”, foi outra das rimas entoadas.

Com 52 pontos ganhos, o São Paulo permanece no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Pela 33ª rodada, a equipe tricolor volta a campo para disputar o clássico contra o Santos às 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio da Vila Belmiro.