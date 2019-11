Volpi falha no fim, e São Paulo perde de desfalcado Athletico-PR

O São Paulo voltou a decepcionar sua torcida no Estádio do Morumbi durante a tarde deste domingo. Desfalcado e dirigido por um técnico interino, o Athletico-PR contou com uma falha do goleiro Tiago Volpi em chute de Marcelo Cirino para ganhar por 1 a 0.

Com 52 pontos ganhos, um a menos do que o Grêmio, que ainda enfrenta a Chapecoense, o São Paulo permanece no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR, já classificado à Copa Libertadores, tem 50 pontos e figura no sexto posto.

Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo para disputar o clássico contra o Santos às 17 horas (de Brasília) de sábado, no Estádio da Vila Belmiro. Já o Athletico-PR encara o ameaçado Botafogo às 16 horas de domingo, na Arena da Baixada.

O Jogo – O São Paulo conseguiu levar perigo à zaga adversária logo no começo da partida. Reinaldo aproveitou bola sobrada na área, ajeitou o corpo de bateu de pé direito. A bola desviou em Robson Bambu, mas o goleiro Santos ainda conseguiu salvar com bela defesa.

Pouco depois de o Athletico-PR responder em cobrança de falta potente de Nikão, o São Paulo desperdiçou uma grande chance de sair na frente. Após saída errada de Santos, Vitor Bueno recebeu de Tchê Tchê e acionou Pablo, que parou em defesa do goleiro adversário.

O time paranaense teve sua melhor chegada ao ataque no primeiro tempo já nos minutos finais. Marcelo Cirino recebeu por trás da zaga do lado direito, entrou na área e cruzou rasteiro. O goleiro Tiago Volpi, atento, deu um tapa e evitou a chegada de Bruno Nazário.

O Athletico-PR voltou a assustar já na etapa complementar. Em uma jogada bem construída, Rony driblou Bruno Alves e cruzou da esquerda. Nikão dominou pelo meio e rolou do outro lado para Lucho Gonzalez chegar batendo para fora diante de Volpi.

O São Paulo, com dificuldades para articular jogadas ofensivas, demorou para criar uma chance no segundo tempo. Na primeira boa chegada, Reinaldo recebeu de Vitor Bueno pela esquerda e cruzou. Gabriel Sara dividiu com a marcação e viu a bola passar perto da trave.

Em sua última alteração, o técnico Fernando Diniz trocou Igor Gomes pelo experiente Hernanes. Aos 44 minutos, Marcelo Cirino recebeu cruzamento de Vitinho e chutou de fora da área. Volpi pulou no canto direito, mas deixou a bola passar. No fim, a torcida vaiou o time local no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 1 ATHLETICO-PR

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 10 de novembro de 2019, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa-RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Público: 13.795 pagantes

Renda: R$ 397.902,00

Cartões amarelos: Reinaldo e Antony (SAO); Wellington e Camacho (APR)

Gol:

ATHLETICO-PR: Marcelo Cirino (44 minutos do 2º Tempo)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei (Gabriel Sara); Antony, Igor Gomes (Hernanes), Tchê Tchê e Vitor Bueno; Pablo (Raniel)

Técnico: Fernando Diniz

ATHLETICO-PR: Santos; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho (Erick) e Bruno Nazário (Lucho Gonzalez); Nikão, Rony (Vitinho) e Marcelo Cirino

Técnico: Eduardo Barros