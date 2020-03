Tite fala sobre função de Daniel Alves na Seleção: “É um articulador”

Nesta sexta-feira, o técnico Tite anunciou os convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. E, como era esperado, Daniel Alves figurou na lista de 24 nomes. Em entrevista coletiva, o treinador explicou a função do jogador do São Paulo, que vem atuando no meio-campo pelo clube, com a amarelinha.

“Vamos falar um pouquinho da posição e da função do atleta. Ele é um articulador dentro do São Paulo, no último jogo até alinhado com o Tchê Tchê, numa função mais atrasada, fazendo essa coordenação, articulação. No Brasil ele joga assim, mas na lateral. Ele tem esse DNA. Acredito que não deva ter dificuldade de adaptação de uma para a outra”, esclareceu.

Contratado para ser o camisa 10 do São Paulo, Daniel Alves jogou na lateral direita, sua posição de origem, desde que chegou ao Morumbi. Neste ano, o jogador de 36 anos vem sendo escalado por Fernando Diniz como um segundo volante, destacando-se como um dos principais jogadores do Tricolor na temporada.

A Seleção Brasileira estreia em 2020 com dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O primeiro compromisso, contra a Bolívia, será disputado em Pernambuco, no dia 27 de março. Em seguida, no dia 31, será a vez de visitar o Peru, em Lima, no Estádio Nacional. Assim, Dani Alves deve perder a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, marcada para o dia 1º de abril, contra o Guarani.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com