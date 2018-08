Tabela pode ‘ajudar’ o São Paulo a disparar na liderança

A briga pela liderança no Campeonato Brasileiro esquentou de vez depois da última rodada. Internacional e Flamengo aproveitaram o tropeço do São Paulo contra o lanterna e coloraram na ponta. Agora, porém, os principais concorrentes do Tricolor Paulista têm de se preparar para uma sequência árdua de adversários, enquanto o time do Morumbi pode disparar, se souber aproveitar uma tabela mais fácil.

Obviamente, ninguém ganha de véspera e o próprio tropeço do São Paulo diante do Paraná é um bom exemplo do quão traiçoeiro é o Brasileirão. Mas é inegável que, pelo menos na teoria, e é nisso que se baseia essa análise, os atuais donos da ponta da tabela têm uma probabilidade maior de somar mais pontos que seus rivais mais próximos nas quatros próximas rodadas.

Dos cinco primeiros colocados (São Paulo, Internacional, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, o time de Diego Aguirre fará três jogos diante de seu torcedor, como mandante, no período que atinge da 21ª até a 24ª rodada.

Além disso, os são-paulinos terão Ceará, 19º, Fluminense, 9º, e Bahia, 11ª, como visitantes. Nenhum deles, como pode ser visto, membro do pelotão de cima. O problema maior para o São Paulo se apresenta na 23ª rodada, quando os paulistas irão à Minas Gerais encarar o Atlético-MG, atual 6º colocado.

Para animar a torcida tricolor, o Internacional, que só tem um ponto a menos que os líderes, aparentemente tem a sequência mais complicada. Apesar de também ter três partidas no Baira-Rio agendadas, o Colorado não pegará nenhum rival que hoje se encontra abaixo do 7º lugar. É verdade que os gaúchos podem se beneficiar dos ditos ‘confrontos de seis pontos’ contra Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio. Por outro lado, é razoável imaginar o Inter perdendo pontos em seus quatro desafios a seguir. Sem contar o Gre-Nal, que é sempre um jogo à parte.

Flamengo e Palmeiras farão dois jogos em casa e dois longe de seus domínios. A missão flamenguista é mais tranquila e se assemelha um pouco com a do São Paulo. O prejuízo carioca, em teoria, se dá pelo fato de ter um duelo a menos para fazer frente ao seu torcedor e pelo encontro com o Internacional, no Sul. No demais, não dá para reclamar de uma tabela que prevê jogos contra América-MG, Ceará e Chapecoense.

Aliás, enfrentar os vice-líderes fora de casa também será parada dura para o Verdão. Para complicar ainda mais as coisas, o alviverde tem Derby contra o Corinthians marcado para a 24ª rodada. O Timão não vive grande fase, mas carrega um histórico recente positivo em cima do Palmeiras. Atlético-PR e Chapecoense são jogos que o torcedor palmeirense talvez não aceita nada menos do que duas vitórias.

O Grêmio, último da fila, é o único que fará apenas um jogo em sua Arena até a 24ª rodada. O Botafogo será seu visitante solitário no período. Atlético-PR, Santos e Internacional, todos fora de casa, prometem testar a capacidade dos comandados de Renato Gaúcho.

Atenções divididas

Outra vantagem inegável nessa altura do Campeonato Brasileiro é não ter de dividir atenção com mata-mata e, consequentemente, ter um elenco treinado, descansado e em condições plenas para jogar o nacional por pontos corridos com força máxima sempre. Nesse ponto, os problemas recaem sobre Flamengo, Grêmio e Palmeiras. São Paulo e Inter, como já foram eliminados das outras competições do ano, focam só na briga pela liderança do Brasileirão.

O Rubro-Negro Carioca abrirá as semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians dia 12, entre os duelos com a Chapecoense e o clássico com o Vasco. A volta está marcada para o dia 26.

Nas mesmas datas, o Palmeiras duelará com o Cruzeiro em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil. Antes do primeiro jogo, o Verdão terá nada menos que o Corinthians como adversário.

Flamengo e Palmeiras ainda se juntam ao Grêmio na concentração para os confrontos decisivos pela Copa Libertadores da América entre os dias 28 e 30.

