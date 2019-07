Substituído, Pato elogia trocas de Cuca e promete “competir” no São Paulo

Substituído no intervalo do duelo com a Chapecoense, Alexandre Pato elogiou as trocas promovidas pelo técnico Cuca, do São Paulo. Após um primeiro tempo fraco, o time tricolor voltou para a etapa final com Everton e Toró, e abriu 3 a 0 em dez minutos de bola rolando.

Antony, aproveitando cruzamento de Everton, Toró, que entrou na vaga de Pato, Raniel e Vitor Bueno marcaram os gols da goleada por 4 a 0, no Morumbi, na noite desta segunda-feira, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na zona mista do estádio, Pato falou sobre a opção de Cuca. “Eu estou aqui, eu vou competir. Estou feliz por quem entrou, conseguimos fazer gols, ganhar, o espírito de grupo vai mais além do individual. As mudanças foram boas, o professor fez boas mudanças e nós conseguimos ganhar”, disse.

“Quem joga no São Paulo tem que saber que tem uma responsabilidade de trabalhar bastante para conquistar o nosso objetivo que é a vitória”, acrescentou Pato, artilheiro do São Paulo no Brasileirão, com três gols.

Com o resultado, o São Paulo ganhou sete posições na tabela e assumiu o quinto lugar do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, oito a menos que os líderes Palmeiras e Santos. O próximo compromisso é o duelo com o Fluminense, neste sábado, no Rio de Janeiro.

