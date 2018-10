Sem o lesionado Everton, treino do São Paulo tem pisão e susto de Nenê

Sem a presença do lesionado Everton, o treino do São Paulo na manhã desta quarta-feira foi marcado por um susto que Nenê deu em seus companheiros e membros da comissão técnica. Em dado momento da atividade, realizada no CT da Barra Funda, o meia levou um pisão no pé esquerdo, em que já havia sofrido com dores após o clássico contra o Palmeiras, no último sábado, no Morumbi.

O lance em questão aconteceu durante um trabalho em campo reduzido comandado pelo técnico Diego Aguirre. Após sofrer com a dividida, o camisa 10 caiu reclamando de dores, levantou-se, mas voltou a se deitar até ser atendido pelo massagista Ailton Rodrigues, que aplicou um aerossol gelado na região.

Após o rápido tratamento, Nenê complementou o treinamento normalmente. Durante a atividade, Aguirre não deu indícios do time que enfrentará o Internacional no próximo domingo, no Beira-Rio, uma vez que dividiu o elenco em suas equipes sem que houvesse distinção entre titulares e reservas.

Para essa partida, aliás, o treinador já tem quatro desfalques certos. Além de Everton, que teve um novo estiramento na coxa esquerda detectado, o zagueiro Arboleda (seleção equatoriana) e os meias-atacantes Igor Gomes e Luan (Seleção Brasileira sub-20) também não atuarão em Porto Alegre.

A tendência, contudo, é que a lista de desfalques aumente. O versátil Araruna, que nesta manhã treinou com bola em separado, ainda se recupera de uma contratura na coxa direita que o tirou dos jogos contra América-MG, Botafogo e Palmeiras.

Quem apareceu em campo nesta quarta-feira foi Brenner. Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 do time sub-23 sobre o Atlético-PR na última terça, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o centroavante fez apenas um trabalho regenerativo no gramado.

Com apenas duas vitórias nos nove jogos do segundo turno, o São Paulo ocupa a quarta colocação do Brasileiro, com 52 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras. Seu próximo adversário, o Inter, figura no segundo lugar, com 53. O time dirigido por Aguirre volta a treinar na tarde desta quinta.

