São Paulo vende 40 mil ingressos em sete horas para duelo com Ceará

O Morumbi vai lotar mais uma vez no domingo, às 11 horas. O clube paulista anunciou no fim da tarde dessa terça-feira a venda antecipada de 40 mil ingressos em apenas sete horas de comercialização. Há uma expectativa de recorde de público do Campeonato Brasileiro.

Até agora, o Fla-Flu de 7 de junho, disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, registrou o maior público pagante do nacional por pontos corridos: 59.987 pessoas adquiriram ingresso na ocasião.

A vitória do São Paulo em cima do Corinthians dia 21 de julho, no Morumbi, levou 58.624 torcedores ao estádio paulistano.

Como o confronto com o Vovô está agendado para acontecer apenas daqui a cinco dias, o clima no São Paulo é de esperança de que a carga total de ingressos seja esgotada, e assim todos os recordes de 2018 sejam batidos.

Em média, o Tricolor tem levado 33.068 torcedores ao Cícero Pompeu de Toledo. O Flamengo é o único à frente nesse ranking, com média de 47.876.

O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro com 41 pontos e, antes de reencontrar seus fãs em casa, terá a missão de encarar o Paraná Clube em Curitiba, às 19h30 desta quarta-feira, pela 20ª rodada. Na Vila Capanema, os ingressos para os visitantes também já se esgotaram.