São Paulo se aproxima de acerto com centroavante uruguaio

O São Paulo deu mais um passo para acertar a contratação do centroavante Gonzalo Carneiro, do Defensor-URU. As negociações estão em estágio bem avançado, e o jogador uruguaio tem exames médicos agendados para a semana que vem, na capital paulista.

Esse é um passo mais importante do que o normal para que o acerto seja consumado, uma vez que Carneiro vem de uma pubalgia que o afasta dos gramados desde novembro de 2017.

As informações, no entanto, dão conta de que o atleta esteja praticamente recuperado. A lesão, portanto, não deve ser um entrave para o atacante assinar o contrato, que deverá ser válido por três temporadas.

Aos 22 anos e com 1,91m, Carneiro é um promissor centroavante que despontou no Defensor durante a última temporada, quando marcou 13 gols em 35 jogos. Como seu contrato com o clube uruguaio vai só até junho, o São Paulo não precisará desembolsar grande quantia para tê-lo no Morumbi.

O interesse do Tricolor surgiu há algumas semanas, graças à indicação do também uruguaio Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do clube brasileiro. Na semana passada, inclusive, os dois apareceram juntos em uma foto publicada por Carneiro em seu perfil no Instagram.

A contratação também conta com o aval do técnico Diego Aguirre, que já teceu elogios ao centroavante. “Eu o conheço, é um excelente jogador. Se acertar, pode ajudar muito”, afirmou o treinador, na última semana, em entrevista ao canal Sportv.

Caso o acerto com Gonzalo Carneiro se concretiza, o São Paulo chegará ao seu oitavo reforço para 2018. Antes, o clube contratou Jean, Diego Souza, Anderson Martins, Nenê, Tréllez, Valdívia e Régis.