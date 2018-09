São Paulo pode enfrentar o América-MG com quatro laterais: entenda

O São Paulo pode ter uma escalação inusitada para defender a liderança do Campeonato Brasileiro diante do América-MG, neste sábado, no Morumbi. A depender da situação física de alguns jogadores, o técnico Diego Aguirre pode lançar mão de até quatro laterais de ofício na formação titular.

Tal cenário só aconteceria se Everton não se recuperar a tempo de um desconforto na região posterior da coxa esquerda, e Bruno Peres reunir condições de atuar após sofrer um estiramento no adutor da perna direita.

Everton iniciou a fisioterapia no Reffis do CT da Barra Funda na última terça-feira. Como ainda teria de passar por um processo de transição antes de reintegrar os treinos com o grupo, o camisa 22 tem grandes chances de virar desfalque para sábado.

Neste caso, em substituição a Everton, Aguirre tem novamente a opção de utilizar Reinaldo como ponta e Edimar na lateral esquerda, a exemplo do que ocorreu nas partidas diante de Corinthians e Fluminense. Liziero e Everton Felipe, no entanto, também são alternativas.

Do lado direito, a situação é um pouco mais simples. Bruno Peres, desfalque nos últimos três jogos, ocupa um estágio de recuperação mais avançado. Na última terça, inclusive, realizou um trabalho à parte com bola no gramado. A expectativa é de que ele esteja pronto até sábado.

O quarto lateral na formação seria Régis, que cumpriu suspensão no clássico contra o Santos. Acostumado a jogar como ala pela direita, o camisa 33 entraria no lugar de Joao Rojas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como o zagueiro Bruno Alves.

Caso isso venha se confirmar, o São Paulo entraria em campo com: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Hudson e Nenê; Régis, Diego Souza e Reinaldo.