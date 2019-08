São Paulo passa a ter melhor campanha pós-Copa América do Brasileirão

O São Paulo ainda não sabe o que é perder depois da pausa para a Copa América e, nesta quarta-feira, passou a ter a melhor campanha do Campeonato Brasileiro após o final da competição continental de seleções. Com a vitória por 1 a 0 contra o Athletico Paranaense, o Tricolor chegou a 16 pontos conquistados nas últimas seis partidas.

O time comandado por Cuca chegou à quinta vitória consecutiva após vencer o Furacão, um aproveitamento equivalente a 88% dos pontos disputados nos seis jogos a partir da 10ª rodada. A única partida que o São Paulo não venceu após a retomada do Brasileirão foi contra o Palmeiras, na qual o time do Morumbi estava à frente do placar até os 25 minutos do segundo tempo.

Na próxima rodada, o time enfrentará o Vasco, fora de casa, no domingo, às 16h. O Cruz-Maltino está em crescimento desde que Vanderlei Luxemburgo assumiu o comando técnico da equipe e figura na metade de cima da classificação pós-Copa América, na nona colocação, com oito pontos conquistados em seis jogos.

Antes de enfrentar o Athletico Paranaense, o São Paulo estava empatado com o Flamengo, com 13 pontos. O time treinado por Jorge Jesus perdeu apenas para o Bahia e se aproximou do líder Santos, que perdeu as duas últimas partidas do campeonato. O Corinthians surge como outro destaque na classificação pós-Copa América, tendo somado 12 pontos nas seis últimas rodadas e apresentado um futebol mais vistoso em campo.

Confira a tabela do Brasileirão pós-Copa América:

1º- São Paulo: 16 pontos – 5J – 4V – SG: 8

2º- Flamengo: 13 pontos – 6J- 4V – SG: 8

3º – Athletico-PR: 12 pontos – 5J – 4V – SG: 6

4º- Santos: 12 pontos – 6J – 4V – SG: 6

5º- Corinthians: 12 pontos – 6J – 3V – SG: 5 (*Jogo contra o Goiás foi pela 7ª rodada)

6º- Atlético-MG: 11 pontos – 6J – 3V – SG: 3

7º- Ceará: 10 pontos – 6J – 3V – SG: 5

8º- Internacional: 8 pontos – 6J – 2V – SG: 1

9º- Vasco: 8 pontos – 6J – 2V – SG: -2

10º- Fortaleza: 7 pontos – 6J – 2V – SG: 0

11º- Botafogo: 7 pontos – 6J – 2V – SG: -1

12º- Bahia: 7 pontos – 6J – 1V – SG: 2

13º- Grêmio: 7 pontos – 6J – 1V – SG: -1

14º- Cruzeiro: 6 pontos – 6J – 1V – SG: -2

15º- Chapecoense: 5 pontos – 6J – 1V – SG: -7

16º- CSA: 5 pontos – 6J – 1V – SG: -6

17º- Palmeiras: 5 pontos – 6J – 0V – SG: 0

18º- Fluminense: 4 pontos – 6J – 1V – SG: -3

19º- Goiás: 3 pontos – 6J – 0V – SG: -9

20º- Avaí: 2 pontos – 6J – 0V – SG: -7