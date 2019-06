São Paulo já pensa no Palmeiras e fala em tirar invencibilidade do rival

O jogo contra o Atlético-MG mal havia acabado, e os jogadores do São Paulo, ainda no Estádio Independência, já falavam sobre o clássico contra o Palmeiras, primeiro compromisso do time de Cuca após a pausa para a Copa América – o Choque-Rei ocorrerá no dia 13 de julho, um sábado, às 19 horas (de Brasília).

Passadas as nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a modesta nona colocação, com 14 pontos, oito a menos que o rival alviverde – que ainda tem o triunfo frente ao Botafogo em julgamento.

O discurso geral é de que o São Paulo precisa melhorar e se reestruturar durante a intertemporada, mas também é de que, apesar da distância entre os rivais na tabela, há confiança sobre derrotar o Palmeiras, que ainda não perdeu no campeonato.

“Dá para brigar, o campeonato ainda é longo, e a gente tem totais condições de vencer o Palmeiras. Assim como a gente nunca tinha ganho deles no Allianz Parque, conseguimos uma classificação no Campeonato Paulista”, recordou Tiago Volpi, após o empate por 1 a 1, em Belo Horizonte.

“E por que não tirar a invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro?”, indagou o goleiro, que aposta no fator casa para superar o rival. “A gente vai estar jogando em casa, diante do nosso torcedor, então temos totais condições disso”, completou.

No recesso, a tendência é que o elenco são-paulino sofra uma pequena reformulação, com a chegada e saída de jogadores. O período livre para trabalhar também era aguardado pela comissão técnica, que espera corrigir os problemas da equipe antes da retomada do Brasileiro.

“Vamos nos preparar para o jogo do Palmeiras e para o restante do campeonato. Preparar bem preparado. É um jogo na nossa casa e vamos fazer o máximo para vencer”, disse o técnico Cuca, cujo discurso foi corroborado por um de seus comandados.

“A parada será importante para fortalecer a equipe, porque voltaremos empenhados. Já teremos um clássico na volta, então é importante retornar com tudo. Pelo peso da camisa do São Paulo, temos que brigar pela parte de cima da tabela”, afirmou o zagueiro Bruno Alves.