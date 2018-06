São Paulo confirma reedição de camisa com faixas no peito

Em acordo com o Banco Inter, o São Paulo confirmou nesta sexta-feira a reedição da camisa com faixas tricolores e distintivo na região do peito. Desta forma, a logomarca do patrocinador máster do clube será realocada para o abdômen, ao contrário do que acontece com o atual uniforme.

A novidade atende a reivindicações de boa parte da torcida, que vinha pleiteando a mudança há tempos, sobretudo nas redes sociais. O modelo será semelhante àquele utilizado no Mundial de Clubes de 2005, quando a Fifa exigiu que a logomarca da patrocinadora da época fosse colocada abaixo do distintivo do Tricolor.

O anúncio do clube foi feito via Twitter, acompanhado de uma mensagem do presidente do Banco Inter. “Aconteceu mesmo, pessoal. Teremos faixas no peito”, escreveu o perfil do Tricolor.

“A força de um grande time está na torcida e no peso da camisa. O Banco Inter ouviu a torcida do São Paulo e vamos contribuir para dar ao escudo tricolor o destaque que ele merece. Vamos ter faixas no peito!! Parabéns, torcedor! Essa conquista é sua!”, escreveu João Vitor Menin, presidente do patrocinador do clube.

As novas camisas com faixas no peito serão confeccionadas pela Adidas, nova fornecedora de material esportivo do clube. No entanto, elas serão usadas pelos jogadores somente no segundo semestre, quando o acordo com a empresa alemã entra em vigor.

Assim que o anúncio foi feito, vários torcedores são-paulinos comemoraram a novidade nas redes sociais.

Só não comemorei mais do que o gol do Borges em 2008. — SPFC Banco Inter (@SPFCBancoInter) 8 de junho de 2018

Nem eu mais do que o de Mineiro em 2005 — Bruno Silva (@BrunoPe10) 8 de junho de 2018