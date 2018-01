São-paulinos reclamam de cera e desatenção em derrota no Majestoso

O São Paulo caiu diante do Corinthians na tarde desse sábado, no Pacaembu, por 2 a 1. Jadson marcou logo no primeiro minuto e Balbuena, de cabeça, após cobrança de escanteio, deu a vitória aos alvinegros pouco depois de Brenner empatar o jogo. Como não podia deixar de ser, a saída de campo dos tricolores foi marcada por muita lamentação e uma reclamação curiosa de Petros, capitão do time nessa quarta rodada do Campeonato Paulista.

“O Cassio, jogador de Seleção, experiência pura, ganhou 10, 12 minutos só fazendo cera. Não deixar bater escanteio… Mas, fez bom jogo. Faz parte, regulamento permite, tem que ter essa malandragem de fazer cera 50 minutos, se necessário”, esbravejou o camisa 6.

Mas, a maioria dos companheiros de Petros preferiram ressaltar as falhas que a equipe acabou comentando nas jogadas que culminaram com os gols corintianos. Ninguém tentou esconder a indignação.

“Foi falado no vestiário que esses jogos são decididos nos detalhes. Em bobeira nossa, bola aérea, que a gente tanto treina, e acabamos sendo surpreendidos. Mas, levantar a cabeça, muito pela frente ainda. Só não podemos tomar esse gol. Esse tipo de gol é inaceitável”, comentou Jucilei, o melhor do São Paulo no Majestoso.

“Um pouco de desatenção no começo do jogo, e isso acabou definindo a partida. Boa partida, mas os detalhes acabaram decidindo”, lamentou o goleiro Sidão. “É ruim perder um clássico desse. Bom jogo, mas duas bolas, bobeiras, tomamos dois gols. Fizemos bom jogo. Clássico é decidido por detalhes, e eles aproveitaram as chances que tiveram”, concluiu Marcos Guilherme.

Agora, Dorival Júnior terá uma semana para preparar a equipe e tentar fazer com que as falhas mostradas diante do Corinthians não voltem a se repetir. No sábado, às 17 horas, o São Paulo recebe o Botafogo-SP no Morumbi.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com