Reforço do São Paulo, equatoriano Rojas revela papo com Aguirre

Depois de acertar sua ida ao São Paulo e assinar contrato válido até 2020, o equatoriano Joao Rojas revelou, neste sábado, que chegou a conversar com o comandante do Tricolor, Diego Aguirre, antes de assinar com o clube brasileiro.

“Ele me ligou e perguntou se eu queria fazer parte deste projeto no São Paulo. Foi uma conversa muito boa. Ouvir diretamente do treinador que ele conta comigo foi especial e, sem dúvida, me deu ainda mais motivação”, contou o atacante de 29 anos.

Rojas também enfatizou sua felicidade em atuar no futebol brasileiro e já se mostrou à disposição da comissão técnica, além de destacar sua ansiedade em conhecer o conterrâneo Arboleda.

“Estou muito contente e emocionado de chegar ao São Paulo e, consequentemente, ter a oportunidade de jogar no Brasil. Vou agarrar esta oportunidade e dar o meu melhor, porque muitos jogadores sul-americanos têm o sonho de atuar no país”, afirmou.

“Estou à disposição da comissão técnica para ajudar os meus companheiros. A verdade é que estou feliz e pronto jogar no São Paulo e conhecer o Arboleda, que está firme no clube. Não conhecemos pessoalmente, mas sei que ele é um grande profissional e cresceu muito com a equipe. Será especial trabalhar com um compatriota no Brasil”, revelou.

Por fim, o atacante sul-americano reforçou suas preferências dentro das quatro linhas. “Gosto de jogar pelas beiradas do campo, sempre em velocidade e em direção ao gol, mas estou à disposição do treinador. Quero ajudar e aprender com esta chance no futebol brasileiro”, finalizou.

A chegada de Rojas tem o aval de Diego Aguirre e foi pensada no intuito de repôr a opção pela ponta direita, depois das saídas de Marcos Guilherme e Valdívia, além do afastamento de Régis. O atacante disputou 25 partidas na última temporada do Campeonato Argentino, quando seu time terminou em quinto lugar, e anotou apenas um gol, no longínquo 10 de setembro do ano passado. Em 2014, o jogador chegou a disputar a Copa do Mundo pelo Equador, terra natal do zagueiro Arboleda.