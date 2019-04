Pato é destaque, mas São Paulo sofre virada em jogo-treino para o Azulão

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira enfrentando o São Caetano em jogo-treino no CT da Barra Funda. Dando ritmo para aqueles atletas que não vêm sendo tão utilizados na temporada, o técnico Cuca viu sua equipe abrir o placar, mas sofrer a virada no último lance do confronto, e sair de campo com a derrota por 3 a 2. Jonatan Gomez e Alexandre Pato balançaram as redes para o Tricolor.

O time do São Paulo no primeiro tempo foi composto por Jean; Igor Vinícius, Rodrigo, Anderson Martins e Léo; Jucilei, Jonatan Gomez e Nenê; Helinho, Brenner e Biro Biro.

Apesar da superioridade técnica do elenco tricolor, o São Caetano começou melhor a partida e por pouco não abriu o placar em chute que cruzou a meta defendida por Jean em cima da linha. Aos poucos, o São Paulo foi equilibrando o jogo e após dois bons chutes de Jonatan Gomez acabou balançando as redes na terceira tentativa do meia argentino, da entrada da área, em rebote da cobrança de escanteio.

Depois do primeiro gol, o São Paulo relaxou e não só permitiu o empate, mas também a virada. O time da casa só foi se recuperar no segundo tempo, quando a equipe passou a ser formada por Jean; Bruno Peres, Lucas Kal, Walce e Edimar; Willian Faris, Tchê Tchê e Hernanes; Pato, Carneiro e Vitor Bueno.

Pato, aliás, foi o destaque do São Paulo nesta terça-feira. O atacante carimbou o travessão em cobrança de falta logo no início da etapa complementar, empatou o jogo aproveitando cruzamento de Hernanes e ainda deixou Edimar na cara do gol após ótimo passe em profundidade. Os esforços do jogador, porém, não foram suficientes para evitar o revés. No último lance da partida, o São Caetano assegurou a vitória.

Pato carimba o travessão em cobrança de falta #GazetaTricolor pic.twitter.com/y5UeLh4oH4 — Marcelo Baseggio (@celobaseggio) April 16, 2019

Já os titulares contra o Corinthians, no último domingo, permaneceram nas dependências internas do CT fazendo um treino regenerativo. Pablo e Liziero, desfalques do São Paulo na primeira partida da decisão, também não foram a campo. O segundo, inclusive, realizou exames nesta terça-feira em que foi constatada uma alteração no músculo posterior da coxa esquerda. Todavia, o volante não está descartado para o duelo em Itaquera.