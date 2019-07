Pato, do São Paulo, publica vídeo de casamento com Rebeca Abravanel

O atacante Alexandre Pato, do São Paulo, registrou sua cerimônia de casamento com Rebeca Abravanel nas redes sociais. Por meio de sua conta no Twitter, o jogador publicou um vídeo do momento em que selou matrimônio com a filha de Silvio Santos, dono do canal SBT.

A cerimônia ocorreu no último sábado, na casa de Silvio Santos, na Zona Sul de São Paulo. O casamento foi realizado apenas com a presença de familiares e pessoas próximas. O casal assumiu o relacionamento no fim do ano passado.

“Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa.”

(Mateus 19:6)

Rebeca & Alexandre

Embora tenha se casado, Pato não saiu de lua de mel. O atacante está concentrado com o elenco são-paulino no CT da base, em Cotia, onde o time profissional realiza intertemporada. Ele, inclusive, se reapresentou normalmente para os trabalhos da tarde desta segunda-feira.