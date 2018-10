Para reagir, São Paulo terá cinco dos próximos seis jogos na capital

Mudança de postura, evolução tática, melhora ofensiva e defensiva, além da recuperação da confiança e dos pontos perdidos. São muitos os ajustes a serem feitos por Diego Aguirre durante as semanas cheias de treinamento para recolocar o São Paulo no caminho das vitórias depois de um jejum que chegou, no último domingo, ao quinto jogo consecutivo sem vitória. E se serve de alento, o tricolor tem um trunfo para os próximos compromissos: uma única viagem.

Apesar de não ter uma sequência de jogos em poucos dias desde que foi eliminado da Copa Sul-Americana, o São Paulo possui jogadores experientes, além de um elenco que aparenta o cansaço nas retas finais dos jogos pela intensidade solicitada por Aguirre durante os 90 minutos. Em meio a tudo isso, e precisando voltar a vencer, o São Paulo terá cinco jogos na capital dos próximos seis que terá pela competição de pontos corridos.

Neste sábado, às 19h (de Brasília), o tricolor terá pela frente o Atlético Paranaense em pleno Morumbi para dar início a uma campanha de manutenção nas primeiras posições e garantia de vaga na Copa Libertadores de 2019, já que a vantagem para o Santos, primeiro time fora do G6, é ainda confortável, de 10 pontos.

Depois de medir forças com o Furacão, o tricolor viaja até Salvador para enfrentar o Vitória, na sexta seguinte, dia 26 de outubro. Na sequência, serão mais três jogos como mandante (Flamengo, Grêmio e Cruzeiro) e o único como visitante será também em São Paulo, diante do Corinthians, na Arena em Itaquera, entre os duelos com o Rubro-Negro e o Tricolor Gaúcho.

