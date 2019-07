Pablo confia em recuperação rápida no São Paulo: “Poderia ter sido pior”

Autor do gol do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no último sábado, no Morumbi, o atacante Pablo sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Embora não haja necessidade de cirurgia, a expectativa é que o jogador fique afastado dos gramados por cerca de um mês.

A lesão de Pablo ocorreu aos 40 minutos do primeiro tempo do clássico, quando disputou uma bola no alto com o volante Thiago Santos, que foi absolvido de culpa pelo atacante. Na ocasião, ele caiu em cima da perna direita, dobrando o tornozelo. No intervalo, precisou ser substituído por Raniel.

“Foi uma disputa de bola pelo alto, sem maldade do jogador do Palmeiras, e caí sobre a perna. Mas, felizmente, não foi nada grave com o meu tornozelo. Sei que a imagem foi forte e poderia ter sido muito pior, mas estou bem e confiante na recuperação”, disse o camisa 9, em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Nesta segunda-feira, enquanto o elenco ganhou o dia para descansar, Pablo trabalhou no Reffis do CT da Barra Funda para dar sequência ao processo de recuperação, que ele espera abreviar para logo voltar a ficar à disposição do técnico Cuca.

“Recebi inúmeras mensagens de incentivo da torcida e, sem dúvida, isso me fortalece para cumprir todas as etapas de recuperação. Agradeço o carinho, e logo estarei em campo novamente”, disse Pablo, artilheiro do Tricolor no ano, com cinco gols.

Esta é a segunda vez que o atleta se lesiona na temporada. Antes de machucar o tornozelo, ele havia perdido os jogos finais do Campeonato Paulista por dores na panturrilha. Em abril, foi submetido a uma cirurgia na região lombar da coluna.

Provavelmente com Raniel no ataque, o São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (22), às 20 horas (de Brasília), para enfrentar a Chapecoense, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o nono colocado do torneio, com 15 pontos.