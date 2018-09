Lugano pega gancho de 15 dias, mas Diego Souza pode jogar no sábado

Confira este e outros vídeos em

Em julgamento realizado nesta sexta-feira, no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Diego Lugano foi punido com 15 dias de suspensão no Campeonato Brasileiro. O superintendente de relações institucionais do São Paulo foi denunciado por ter direcionado xingamentos ao árbitro Dewson Freitas na entrada dos vestiários do Morumbi, durante o intervalo do duelo com o Fluminense, no último dia 2.

Na ocasião, o ex-zagueiro manifestou-se contrário à expulsão de Diego Souza, que levou o cotovelo no peito do lateral direito Léo. O centroavante, por sinal, também foi julgado nesta manhã, no Rio de Janeiro, e pegou gancho de um jogo.

No entanto, como cumpriu suspensão automática na derrota para o Atlético-MG na rodada seguinte, o camisa 9 está liberado para atuar diante do América-MG, neste sábado, no Morumbi.

Diferentemente de Diego Souza, Lugano não poderá comparecer aos jogos do São Paulo marcados para os próximos 15 dias. Sendo assim, o ex-zagueiro não estará no Morumbi para o embate com o América-MG e não irá ao Rio de Janeiro para o duelo com o Botafogo, no dia 30.

Ainda em relação ao confronto entre São Paulo e Fluminense, Léo foi julgado por ter simulado uma agressão no rosto em lance envolvendo Diego Souza. O lateral, contudo, foi absolvido pelo tribunal.

