Léo aprova novo esquema do São Paulo e afirma: “Quero meu espaço”

Léo está pedindo passagem no São Paulo. Com a lesão de Reinaldo, o lateral esquerdo de 22 anos ganhará sua primeira sequência de jogos com a camisa tricolor. A começar pelo duelo com o Bragantino, previsto para este domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Paulista.

Titular da posição, Reinaldo sofreu um pequeno estiramento na coxa esquerda na partida contra o Red Bull Brasil, no último domingo, e foi substituído por Léo. Como Edimar nem sequer foi inscrito na competição, o camisa 16 terá a oportunidade de mostrar serviço ao técnico interino Vagner Mancini.

“Estou treinando muito porque quero meu espaço, mas sempre respeitando meu companheiro. Fui até o Reinaldo e perguntei em quanto tempo ele ia voltar, porque a gente tem a preocupação. Além da disputa de posição, tem o ser-humano, o profissional”, contou Léo, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

A chance acontece justamente em um momento delicado para o Tricolor na temporada. Eliminado precocemente da Copa Libertadores, o time corre risco de não se classificar para as quartas de final do Paulistão. A crise que assombra o Morumbi, no entanto, não intimida Léo.

“Estou tranquilo. Passei por isso em outros times também. É muita pressão, e isso vai nos dando um pouquinho mais de maturidade e responsabilidade. Estamos muito conscientes disso e com a confiança muito grande para o jogo de domingo”, assegurou.

Contratado junto ao Fluminense após uma boa temporada pelo Bahia, Léo aposta em uma mudança tática para o São Paulo espantar a má fase. Implementado por Vagner Mancini no último jogo, o esquema com três zagueiros foi aprovado pelo ala de 1,83m e 76kg, que terá mais liberdade para atacar.

“Para mim é muito bom. Eu que sou um lateral de muita força, dá mais uma segurança tendo mais um zagueiro atrás. O que o professor preparar para gente, com dois ou três zagueiros, temos que nos adaptar àquilo que ele pede”, frisou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Sem vencer há três rodadas no Paulista, o Tricolor ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 10 pontos, ficando atrás de Oeste (12) e Ituano (11). Após o Bragantino, a equipe enfrentará Ferroviária, Palmeiras e São Caetano para evitar um novo vexame no ano.

“Nosso objetivo é ganhar todos os jogos, e os últimos quatro também. A gente tem que somar, jogar bem, mas precisamos de resultados. É resultado que traz confiança e é nisso que estamos focados”, concluiu Léo.