Kal e Gómez tentam aproveitar chance em recomeço no São Paulo

Reaproveitados pelo técnico André Jardine, Lucas Kal e Jonatan Gómez iniciam neste domingo uma nova trajetória no São Paulo. Os dois foram relacionados pela primeira vez para um jogo válido pelo Campeonato Paulista de 2019 e podem enfrentar o São Bento, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu.

Levar a dupla para o jogo foi a solução encontrada pelo treinador para suprir uma série de ausências em um momento importante da temporada, às vésperas do jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, contra o Talleres, na próxima quarta-feira, na Argentina.

Com Arboleda e Anderson Martins poupados, a tendência é que Lucas Kal forme dupla de zaga com Bruno Alves. Além deles dois, Jardine relacionou o zagueiro Rodrigo, de 20 anos, que deve ficar como opção no banco de reservas.

Lucas Kal estava emprestado ao Vasco até maio de 2019, mas foi chamado de volta em dezembro para recompor o quadro de zagueiros no elenco. Na ocasião, Walce havia sido convocado para defender a Seleção Brasileira sub-20 no Sul-Americano do Chile e Rodrigo Caio estava sendo negociado.

Aos 22 anos, o defensor participou de apenas duas partidas pelo time principal do São Paulo, mas nunca de forma integral. Sua estreia ocorreu nos minutos finais da vitória sobre o Cruzeiro, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2018, e em janeiro disputou o segundo tempo na derrota para o alemão Eintracht Frankfurt, por 2 a 1, nos Estados Unidos.

Já Jonatan Gómez foi reintegrado ao plantel tricolor após empréstimo ao Al-Fayha, da Arábia Saudita. Inicialmente, o meio-campista não estava nos planos da comissão técnica. No entanto, dada as circunstâncias atuais e a falta de propostas, o argentino foi inscrito no Paulistão e ficou à disposição para o embate com o São Bento.

Como os treinos para essa partida foram fechados, não se sabe se ele será titular, mas há a possibilidade de Gómez atuar aberto pela direita ou como um segundo volante, de maior chegada ao ataque. Liziero está fora por causa de um entorse no tornozelo direito.

Jonatan Gómez foi contratado pelo São Paulo em junho de 2017, após se destacar no Santa Fe, da Colômbia. Em sua primeira passagem pelo Tricolor, ele disputou 12 partidas, sendo sete como titular, e não conseguiu corresponder às expectativas, algo que tentará fazer nesta nova oportunidade.