Jucilei rescinde contrato e não é mais jogador do São Paulo

Chegou ao fim a passagem de Jucilei pelo São Paulo. O jogador e clube chegaram a um acordo de rescisão contratual nessa terça-feira. A informação foi publicada pelo blog do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

O vínculo do volante com o Tricolor ia até 2021, e ele aceitou receber parte do total de seu contrato pelos próximos quatro anos. A reportagem não teve acesso aos valores, mas o São Paulo considera que economizará um montante considerável com a rescisão.

No último mês, Jucilei esteve perto de acertar sua transferência para o Vasco da Gama por empréstimo até o final da temporada. O negócio acabou não se concretizando por conta das dificuldades financeiras do clube carioca, e o jogador não escondeu a insatisfação por não ter conseguido acertar sua saída do São Paulo.

Depois de ser reintegrado por Fernando Diniz em setembro do ano passado e chegar até mesmo a ser titular no início da trajetória do treinador no São Paulo, Jucilei aos poucos caiu no ostracismo e, por mais que tenha participado da pré-temporada deste ano, foi descartado pela comissão técnica. Ele deixa o Tricolor após três temporadas, 108 jogos disputados e um gol marcado.