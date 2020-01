“O Vasco tinha que me agradecer”, diz Jucilei após negociação melar

Jucilei deu fortes declarações nesta terça-feira após sua negociação com o Vasco da Gama não terminar da forma que todos imaginavam. Prestes a fechar com o Cruz-Maltino por empréstimo, o volante acabou recebendo a notícia de que o clube havia desistido de sua contratação. O alto salário, segundo o atleta, foi o grande motivo.

“Se nada acontecer até quinta, eu volto para o São Paulo. Eu tenho dois anos de contrato com o São Paulo ainda. Queria jogar no Rio para ficar perto da família, sou de Niterói. O Vasco tinha que me agradecer, porque me dispus a jogar lá. Na situação que o clube se encontra hoje… o Vasco tinha que me agradecer”, afirmou Jucilei em entrevista ao jornal O Dia.

Após ser reintegrado por Fernando Diniz no ano passado, Jucilei chegou a ser titular no início da trajetória do treinador no São Paulo, mas não conseguiu corresponder às expectativas e acabou perdendo espaço no elenco. Em 2020, ele sequer foi inscrito no Campeonato Paulista e acabou perdendo a camisa 8 para Tchê Tchê, sinais de que o Tricolor já não conta mais com ele para a temporada.

“Esperávamos o aval para fazer os exames médicos. O que aconteceu foi a situação salarial, não teve nada de problema médico. Eu sou do Rio, de Niterói, e queria jogar no Rio. A questão é que eles não têm condições de pagar meu salário. O meu salário é alto porque conquistei no campo. Não conquistei isso através de esquema, nem nada. Não tive lesão, nem nada. Os caras não me contrataram porque não têm dinheiro. A verdade é essa”, prosseguiu o volante são-paulino.

Com um alto salário e contrato válido até 2021 com o São Paulo, Jucilei segue em busca de um novo clube para dar continuidade a sua carreira. Seus vencimentos vêm dificultando o acerto com um clube do Brasil. Desta forma, a alternativa mais viável é se transferir para o mercado internacional, mais precisamente ao Mundo Árabe ou Ásia.

“Não falei com o Abel Braga, estava conversando com o [André] Mazzuco [diretor de futebol]. Ele ligou para o diretor do São Paulo e estavam conversando. Tudo estava encaminhado e parecia que ia dar certo. Estava animado, porque jogaria no Rio. Estou no Rio e vim na intenção de fechar, mas o Vasco avisou que não consegue pagar o salário”, concluiu.