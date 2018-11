Jean diz que bola não entrou em gol anulado do Corinthians

Os jogadores do Corinthians deixaram o campo reclamando bastante da arbitragem no empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste sábado, em Itaquera. A maior reclamação é sobre o gol anulado de Danilo, ainda no primeiro tempo.

No lance em questão, o corintiano finalizou na área do São Paulo, exigindo grande defesa de Jean. No entanto, as câmeras de TV mostraram que a bola já havia entrado antes de ser espalmado pelo goleiro. Apesar das reclamações, o árbitro Rodolpho Toski Marques não validou o gol.

“O pessoal [do Corinthians] está reclamando bastante, mas eu não vi. Para mim, a bola não entrou. Eu pude fazer a defesa antes de ela entrar”, afirmou Jean, na zona mista da arena corintiana.

Apesar da vantagem numérica, fruto da expulsão do meia Araos no intervalo, o São Paulo criou pouco e saiu atrás aos 26 minutos do segundo tempo, quando Ralf acertou o canto direito de Jean após contra-ataque do Corinthians.

“A proposta deles com um a menos foi se fechar e sair no contra-ataque para achar o gol. E conseguiram fazer o gol. Mas, graças a Deus, o Brenner conseguiu empatar e nos tirou de um resultado pior”, disse o camisa 1, aliviado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa o quarto lugar com 58 pontos, mas pode deixar o G4 se o Grêmio vencer o Vasco neste domingo. O time gaúcho, aliás, é o próximo rival do Tricolor paulista, na quinta-feira, no Morumbi.

“Vão ser jogos decisivos até o final do campeonato. A gente espera o apoio da nossa torcida. Vamos jogar em casa, contamos com eles para nos ajudar a sair com os resultados positivos”, concluiu Jean.