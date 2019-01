Jardine celebra fim de jejum e vê São Paulo em processo de entrosamento

O São Paulo findou um jejum de três anos sem vencer em estreias no Campeonato Paulista ao golear o Mirassol por 4 a 1 na noite deste sábado, no Pacaembu. Após a partida, a primeira oficial em 2019, o técnico André Jardine celebrou o feito e elogiou a atuação da equipe.

“Pessoalmente, antes do jogo, pensava muito que seria importante começar vencendo, atendendo a expectativa. Não só para mim, mas era importante começar bem. Há três anos que não começava ganhando no Paulista. Time estava engajado nisso. Falei na Flórida que o jogo de hoje era o que precisávamos vencer”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Apesar do placar elástico, o São Paulo encontrou dificuldades durante a partida, especialmente no primeiro tempo, quando o Mirassol abriu o placar com um gol contra de Bruno Peres. Com problemas na troca de passes, o Tricolor virou em cabeceios de Anderson Martins e Pablo. Depois, com a expulsão do zagueiro Leandro Amaro, o time deslanchou e marcou mais duas vezes.

“A gente está num processo de entrosamento. Os jogadores estão se conhecendo, então volta e meia pode acontecer problema de comunicação. Com certeza a tendência é ir diminuindo”, avaliou André Jardine, que ainda exaltou a bola parada são-paulina.

“Ontem [sexta-feira] foi o primeiro dia que a gente conseguiu treinar bola parada ofensiva. Na Flórida, a gente só treinou a defensiva. Eu quero destacar a qualidade das batidas, temos bons batedores, Reinaldo, Bruno [Peres], Nenê. Fazem a diferença. Bons cabeceadores também, Anderson, Arboleda, Pablo, Hudson. Fazem a diferença”, concluiu.