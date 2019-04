Hernanes vê São Paulo superior e projeta melhora individual na volta

O São Paulo não conseguiu furar a retranca do Corinthians e empatou por 0 a 0 na primeira final do Campeonato Paulista, neste domingo, no Morumbi. Um dos líderes do elenco, Hernanes viu o Tricolor superior na decisão, sendo pouco agredido pelo adversário.

“Acho que a gente conseguiu imprimir um ritmo bom, trocar passes. Eles tiveram só uma chance de gol no escanteio e em uma no contra-ataque com o atacante”, avaliou o meia.

Recuperado de um estiramento na coxa esquerda que o tirou dos últimos cinco jogos, Hernanes entrou no lugar de Gonzalo Carneiro no intervalo. O Profeta, apesar da falta de ritmo, teve uma das melhores chances de gol na partida, mas errou o alvo por pouco em chute forte no fim do segundo tempo.

Seja como for, Hernanes confia em uma melhor de rendimento individual no jogo de Itaquera, no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília). “Uma semana só de trabalho não é suficiente, acredito que semana que vem estarei em ainda melhores condições para ajudar a equipe a conseguir o troféu”, concluiu.