Elogiado por Pato, Nenê celebra reação e assistência pelo São Paulo

Nenê voltou a ser importante para o São Paulo na noite desta quinta-feira. Foi o meia quem deu o passe para o gol de Alexandre Pato no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

“Acredito que [o resultado] dá uma ajuda boa porque, ao contrário de outras vezes, a gente tomou um gol e não se abateu, continuamos firme buscando fazer o primeiro gol e ainda tentando buscar a virada”, disse o camisa 10, em entrevista ao canal Premiere.

Aos 27 minutos do segundo tempo, pouco depois de substituir Marquinhos Calazans, Nenê fez boa jogada pela esquerda e deu grande passe para Pato fuzilar o goleiro Victor. Mesmo na reserva, o veterano é o maior garçom do time na temporada, com cinco assistências.

“Fico feliz por ter participado do gol e espero que a gente possa ter esse tempo para realmente trabalhar o que a gente precisa. Todos que estão aqui têm condições para entrar e mudar um jogo. Quem está no São Paulo tem essa qualidade, mas tem que ter a cabeça de que pode estar ajudando”, completou Nenê, elogiado por Pato.

“O Nenê é um cara que consegue colocar a bola ali na frente, que aproxima mais, e a gente cria um pouco mais. É um cara que dá muita qualidade para o time, um cara rodado, que tem esse passe. Fico feliz. É a segunda bola que ele consegue me achar ali na linha, uma chutei na trave e hoje fiz o gol”, celebrou o atacante.