Diego Souza estreia, mas São Paulo só empata e sai vaiado do Morumbi

Derrotado na estreia para o São Bento, o São Paulo segue sem vencer na temporada 2018. Na noite deste sábado, diante de apenas 17 mil pessoas no Morumbi, o Tricolor empatou sem gols com o Novorizontino, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, e saiu vaiado por sua torcida, que já havia protestado antes da partida.

O duelo marcou a estreia de Diego Souza, principal reforço do São Paulo até o momento. O meia-atacante, mostrando estar sem ritmo de jogo, teve atuação discreta. O peruano Cueva também foi acionado no segundo tempo, mas não conseguiu ser decisivo.

Com apenas um ponto ganho, o Tricolor pode virar lanterna do Grupo B caso Santo André e São Caetano vençam neste domingo. O time comandado por Dorival Júnior buscará sua primeira vitória no ano diante do Mirassol, a partir das 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira.

Já o Novorizontino, líder momentâneo do Grupo C, com quatro pontos, voltará a campo às 19h30 do mesmo dia, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.

O Jogo – O São Paulo começou pressionando e teve a sua primeira chance de gol aos seis minutos, quando Lucas Fernandes desviou de cabeça belo lançamento de Jucilei e pegou Oliveira de surpresa, mas o goleiro se recuperou a tempo de fazer a defesa.

Aos 14 minutos, após boa troca de passes pela esquerda, Petros recebeu no meio e arriscou de longe, acertando a trave direita de Olivera. Aos 22, Shaylon recebeu lançamento na direita, invadiu a área e tocou para trás. Marcos Guilherme chutou tirando do goleiro, mas o lateral Tony salvou em cima da linha.

O Tricolor voltou a ameaçar a meta auri-negra aos 35 minutos: após cobrança de escanteio no segundo poste, Brenner subiu mais alto que a marcação e testou rente à trave. Chegando a ter 65% de posse de bola no primeiro tempo, o time da casa não conseguiu transformar as quatro chances de gol em vantagem no placar.

O goleiro do Novorizontino foi obrigado a trabalhar logo aos três minutos da etapa complementar. Após cobrança de escanteio pela direita, Éder Militão cabeceou no chão, no canto direito, mas Oliveira caiu rápido para espalmar.

Aos 13 minutos, atendendo a pedido da torcida, Dorival Júnior colocou Diego Souza no lugar de Lucas Fernandes. Pouco depois, novamente após apelo das arquibancadas, Cueva substituiu Brenner. Aos 25, após rápido contra-ataque, Cléo Silva aproveitou sobra na área, bateu cruzado e marcou. A auxiliar, contudo, invalidou o gol por impedimento corretamente.

As alterações não surtiram o efeito desejado e a equipe visitante quase abriu o placar aos 31 minutos. Após recuo errado, Juninho saiu na cara de Sidão, driblou o goleiro, mas na hora de chutar foi travado por Rodrigo Caio, que salvou o São Paulo.

Aos 40, após bate-rebate na área, o garoto Caíque foi derrubado por Cléo Silva, mas o árbitro Luiz Flávio de Oliveira não marcou pênalti, provocando muitas reclamações do Tricolor, que segue sem vencer em 2018.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 0 NOVORIZONTINO

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 20 de janeiro de 2018, sábado

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Tatiane dos Santos Camargo e Vitor Carmona Metestaine

Público: 17.171 torcedores

Renda: R$ 411.131,00

Cartão Amarelo: Rodrigo Caio (São Paulo); Oliveira, Adilson, Jean Carlos e Éder (Novorizontino)

Cartão Vermelho: –

Gol: –

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão; Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Marcos Guilherme (Caíque), Petros, Shaylon e Lucas Fernandes (Diego Souza); Brenner (Cueva)

Técnico: Dorival Júnior

NOVORIZONTINO: Oliveira; Tony, Guilherme, Éder e Thalyson; Adilson Goiano, Jean Patrick e Jean Carlos (Valdeir); Alisson Safira, Rafael Ratão (Juninho) e Francis (Cléo Silva)

Técnico: Doriva