Das decisões ao desespero: São Paulo e Azulão se reencontram em baixa

Em crise, São Paulo e São Caetano se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, desesperados por uma vitória. O Tricolor tenta evitar o vexame de não se classificar às quartas de final do Campeonato Paulista, enquanto o Azulão busca se manter na primeira divisão estadual.

Mais acostumado a decisões, esse importante duelo estadual do século 21 protagonizou grandes jogos num passado recente. Atualmente em baixa, as duas equipes já se encontraram três vezes no mata-mata do Paulistão, com o time do ABC levando a melhor na maioria delas.

Nas quartas de final de 2004, então comandado por Muricy Ramalho, o Azulão venceu o São Paulo de Cuca por 2 a 0, em pleno Morumbi, com dois gols do ex-atacante Fabrício Carvalho, despachando o time que havia feito a melhor campanha da primeira fase. Naquele ano, o São Caetano se sagraria campeão estadual pela primeira vez ao bater o Paulista de Jundiaí na decisão.

Três anos depois, os clubes se reencontraram nas semifinais da edição 2007 do Paulista. No jogo de ida, no Pacaembu, Hugo abriu o placar para o Tricolor, mas Richarlyson, contra, empatou para o São Caetano. Na volta, no Morumbi, os comandados de Dorival Júnior não tomaram conhecimento do São Paulo de Muricy e golearam por 4 a 1.

No ano passado, na estreia de Diego Aguirre como técnico do São Paulo, o Azulão de Pintado venceu o jogo de ida das quartas de final por 1 a 0, em casa. Mas os gols de Tréllez e Diego Souza classificaram o Tricolor na segunda partida, no Morumbi.

Apesar de ambos os clubes estarem em má fase, a situação na tabela do Paulista é inversa. O São Paulo ocupa o segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos, e só depende de si para alcançar a próxima fase.

Já o São Caetano, dono da segunda pior campanha do torneio, figura na lanterna do Grupo A, com míseros sete pontos, e precisa de uma combinação de resultados para escapar do rebaixamento.