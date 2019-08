Dani Alves e Juanfran protagonizam treino pegado no CT da Barra Funda

O São Paulo iniciou nesta segunda-feira sua preparação para enfrentar o Ceará, próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O treinamento realizado à tarde no CT da Barra Funda contou com ritmo forte imprimido, principalmente, por Daniel Alves e Juanfran, que chamaram a atenção pelo vigor com o qual atuaram nas disputas de bola.

O primeiro treinamento da semana aconteceu em campo reduzido. Enquanto os titulares na vitória sobre o Santos permaneceram nas dependências internas do CT da Barra Funda, o restante do grupo, após aquecimento, foi dividido em dois times que tinham a missão de manter a posse de bola. Cada jogador podia dar dois toques na bola. Já os goleiros trabalharam inicialmente em um campo anexo.

Daniel Alves e Juanfran chamaram a atenção por conta da intensidade imprimida no gramado. Ambos chegaram a fazer faltas ao atingir seus companheiros mesmo se tratando de um treino que dá início à semana, atitude aprovada pelo técnico Cuca, que posteriormente comandou uma atividade de fundamentos, exigindo boas finalizações de seus atletas.

O treino desta segunda não contou com a presença de Hernanes, que sofreu lesão grave no adutor direito e não tem prazo para retornar aos gramados. O Profeta foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo depois de entrar na vaga de Luan no intervalo do clássico contra o Santos, no último sábado, e será desfalque para o Tricolor nas próximas rodadas.

Em contrapartida, Liziero e Antony treinaram sem problemas nesta segunda. O primeiro já vinha trabalhando com o restante do grupo alguns dias da última semana, entretanto, não foi relacionado pelo técnico Cuca para o San-São. O segundo, por sua vez, tratou uma inflamação no joelho esquerdo, foi ao Morumbi, mas acabou cortado do clássico de última hora.

O São Paulo volta a trabalhar na tarde desta terça-feira, novamente em atividade aberta completamente à imprensa. O Tricolor encara o Ceará, às 16h (de Brasília), no próximo domingo, novamente no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.