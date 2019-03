Cuca obtém liberação médica para antecipar chegada ao São Paulo

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira que o técnico Cuca obteve liberação médica para dirigir o time na semana que vem, a partir do dia 2 de abril, uma terça-feira, conforme a Gazeta Esportiva havia antecipado. No entanto, em caso de eliminação para o Ituano nesta quarta, o treinador poderia assumir de forma imediata.

Dessa forma, Cuca comandaria seu primeiro treino 13 dias antes do esperado – em fevereiro, a diretoria colocou 15 de abril como data provável para o início dos trabalhos.

A antecipação ocorreu graças a uma evolução no quadro clínico do técnico, que fazia tratamento cardiológico desde a cirurgia no coração no fim do ano passado.

Cuca, portanto, assumiria o São Paulo antes do jogo de volta de uma eventual semifinal do Campeonato Paulista. Sob o comando interino de Vagner Mancini, a equipe largou na frente do Ituano nas quartas de final ao vencer a primeira partida por 2 a 1, no último domingo, no Morumbi.

O confronto decisivo com o Ituano está marcado para esta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior. Um empate basta ao São Paulo para avançar na competição. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.