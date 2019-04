Cuca aparece no BID e fica livre para estrear pelo São Paulo

Não há mais qualquer burocracia que impeça o técnico Cuca a comandar o São Paulo neste domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das semifinais do Paulistão. Nesta sexta-feira o nome do treinador apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF, o que era necessário para que ele pudesse sentar no banco de reservas tricolor.

O Choque-Rei será o primeiro jogo de Cuca desde que teve de abandonar o Santos no fim do ano passado para se dedicar a um tratamento cardiológico. Curiosamente, ele irá reestrear pelo São Paulo justamente onde faturou o último título de sua carreira: o Campeonato Brasileiro de 2016.

A tendência é que Cuca mantenha a “espinha dorsal” da equipe montada por Vagner Mancini para a fase mata-mata do Estadual. Nesta sexta-feira, o técnico tricolor teve uma conversa particular com Igor Gomes e Everton Felipe, enquanto Pablo voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco depois de se recuperar das dores nas duas panturrilhas.