Pablo volta a treinar com o grupo e deve jogar Choque-Rei decisivo

O atacante Pablo voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco do São Paulo nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. Com dores nas duas panturrilhas, o camisa 12 tricolor permaneceu no Reffis durante toda a semana, mas não preocupa para o confronto decisivo do próximo domingo, com o Palmeiras, no Allianz Parque.

Como na última segunda-feira os titulares que atuaram no empate sem gols com o Verdão fizeram um trabalho regenerativo nas dependências internas do CT, apenas na terça a ausência de Pablo foi sentida, fato que gerou preocupação nos torcedores, embora o clube afirme que o pequeno problema físico do atacante não é o suficiente para tirá-lo do jogo de volta.

Desta maneira, a possibilidade de o técnico Cuca repetir o time que vem sendo utilizado no mata-mata do Campeonato Paulista é grande. Há, no entanto, especulações envolvendo a ponta esquerda, onde Everton Felipe, criticado pela torcida, vem sendo titular. Everton, recuperado de lesão, é um dos reservas mais cotados para iniciar entre os 11 no Allianz Parque.

O único desfalque para o clássico contra o Palmeiras deverá ser mesmo Hernanes. Se recuperando de um estiramento na coxa, o Profeta realizou novos exames nesta semana e neles ficou constatado que o jogador ainda não tem condições de ir a campo. Rojas é outra baixa, mas este já vinha ficando de fora dos compromissos tricolores desde o ano passado, quando passou por cirurgia no joelho direito.

O treino desta sexta-feira foi completamente fechado, fato que permitiu ao técnico Cuca trabalhar possibilidades sem a presença de jornalistas. Na manhã deste sábado, quando o novo comandante tricolor encerrará a preparação de sua equipe, haverá um novo treinamento, aberto à torcida, às 10h (de Brasília), no estádio do Morumbi.