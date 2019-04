Bruno Alves revela insônia após revés e pede foco no Brasileirão

A dolorosa derrota por 2 a 1 para o Corinthians na final do Campeonato Paulista ainda não foi digerida por Bruno Alves. Em compensação, o zagueiro vê o Tricolor sair mais forte do torneio estadual e pronto para brigar por títulos nos desafios que restam na temporada.

“É o famoso jogo que eu fui dormir às 4h da manhã, acordei 7h30, estou sem dormir até agora devido à adrenalina do jogo, devido a tudo que ocorreu”, disse o camisa 3, na noite da última segunda-feira, antes da cerimônia de premiação da Federação Paulista de Futebol.

“É difícil falar em um momento desse, mas a gente sai de cabeça erguida. Lutamos, nos superamos em vários momentos dessas decisões. Infelizmente não deu, mas é saber que tem muita coisa boa que aconteceu. É levar isso para o Brasileiro”, acrescentou.

Na edição 2019 do Paulista, o São Paulo voltou a disputar uma final após 16 anos. Depois de uma primeira fase ruim, o Tricolor eliminou Ituano e Palmeiras com ajuda dos garotos revelados na base.

Na decisão, após um empate por 0 a 0 no Morumbi, a equipe de Cuca perdeu por 2 a 1 na Arena Corinthians, com um gol de Vagner Love, aos 44 minutos do segundo tempo. “Nosso time mostrou muita superação no decorrer do campeonato, principalmente nesta segunda fase, e na final a gente jogou de igual para igual”, avaliou Bruno Alves.

“No meu ponto de vista, fizemos um grande jogo diante do Corinthians no Morumbi, onde nós merecíamos um resultado melhor. Jogamos de igual para igual na Arena, e o campeonato foi decidido no detalhe. Agora é levantar a cabeça e pensar no Brasileiro, que nós temos um elenco forte para brigar por coisas grandes”, projetou.

Eliminado da Copa Libertadores e vice-campeão paulista, o São Paulo abre o Campeonato Brasileiro 2019 neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. A preparação para o confronto com o Botafogo começa na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda.