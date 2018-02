Após 16 jogos, Sidão tem série invicta quebrada no São Paulo

Confira este e outros vídeos em

A derrota para o Santos, por 1 a 0, neste domingo, no Morumbi culminou na interrupção de algumas séries positivas do São Paulo. Além de a equipe não ter atingido a quinta vitória consecutiva na temporada, Sidão teve sua invencibilidade como mandante encerrada.

Nesta tarde, o goleiro defendia uma sequência de 16 partidas invicto em casa, com nove vitórias e sete empates. Desses duelos, 11 foram disputados no Morumbi e cinco no Pacaembu, onde a equipe mandou jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2017.

Em sua 34ª partida oficial como goleiro do São Paulo, Sidão não conseguiu defender chute forte e rasteiro de Gabigol, aos oito minutos do segundo tempo do clássico deste domingo.

O goleiro, por sinal, não era vazado há quatro partidas, todas vencidas pelo São Paulo, que havia passado incólume diante de Madureira (1 a 0), Botafogo-SP (2 a 0), Bragantino (1 a 0) e CSA-AL (2 a 0).

Com o resultado, o São Paulo estaciona nos dez pontos, permanecendo na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. O time tricolor buscará a reabilitação diante do Ituano, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), como visitante, em duelo adiado e válido pela sétima rodada do Estadual.