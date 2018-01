Anderson elogia concorrência, mas avisa: “Vou buscar meu espaço”

Mais novo reforço do São Paulo, Anderson Martins terá a concorrência de outros seis zagueiros pela titularidade no time comandado por Dorival Júnior. Herdeiro da camisa 4 que era de Arboleda, o jogador de 30 anos ressaltou a qualidade dos companheiros de posição, mas projetou angariar uma vaga na equipe.

“A gente sabe da qualidade do Rodrigo (Caio), do Arboleda, e de todos que estão aqui também. Espero ajudar da melhor maneira possível, respeitando a todos, mas vou procurar meu espaço. Não podemos nos acomodar na vida”, avisou Anderson Martins, em sua primeira entrevista coletiva como jogador do São Paulo.

Além da dupla mencionada, Bruno Alves, Aderllan, Rony e Éder Militão são os outros defensores do elenco. Este último, contudo, deve começar a temporada improvisado na lateral direita. Apesar da dura concorrência, Anderson Martins aprova o excesso de opções para o setor.

“O São Paulo está numa crescente e tem se fortalecido neste ano com a contratação de peças. Vai ser um ano de Copa do Mundo, corrido, e vamos precisar de um grupo forte. O São Paulo está certo em trabalhar desta forma para manter o nível nas competições que for disputar”, avaliou.

Mais acostumado a atuar pelo lado esquerdo da zaga – ocupado por Rodrigo Caio -, o ambidestro Anderson Martins se dispõe a jogar também pela direita se for o caso para figurar entre os titulares.

“Vou estar à disposição para ajudar no que o professor Dorival solicitar. Espero que eu possa corresponder à expectativa criada em torno de mim”, almejou.

Como não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a última quarta-feira, Anderson Martins não poderá estrear diante do São Bento, em Sorocaba, no dia 17, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Por questões físicas, contudo, a sua ausência já era esperada no confronto.